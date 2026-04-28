Nella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di ladri professionisti ha svaligiato una villa nella zona di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, portando via un bottino di circa 2 milioni di euro. I malviventi hanno agito mentre i turisti dormivano, senza lasciare tracce evidenti e senza essere intercettati dalle forze dell'ordine. L'episodio ha suscitato sorpresa nella comunità locale.

Nella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di ladri professionisti ha messo a segno un colpo grosso a Forte dei Marmi, nella zona esclusiva di Vittoria Apuana.I malviventi hanno svaligiato una villa di lusso affittata da facoltosi turisti stranieri dell’Europa dell’Est. Agendo intorno alle 4 del mattino, sono entrati silenziosamente mentre gli inquilini dormivano, si sono diretti alla cassaforte, l’hanno aperta con grande abilità e hanno portato via un bottino di elevato valore: soldi contanti e oggetti preziosi. La refurtiva è ancora da quantificare con precisione, ma secondo prime indiscrezioni potrebbe superare i due milioni di euro.Si tratta dell’ennesimo furto in una delle zone più glamour e ricche della Versilia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Forte dei Marmi, la rapina choc: bottino da 2 milioni mentre i turisti dormivano

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