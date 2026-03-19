Violentata davanti al figlio di 4 anni dal muratore che le ristrutturava casa | condannato a 4 anni pm ne chiedeva 10

Il tribunale di Biella ha condannato a quattro anni di reclusione un muratore di 28 anni, accusato di aver violentato una donna di 46 anni nel giugno dell’anno scorso. L’uomo aveva compiuto il gesto davanti al figlio di quattro anni della vittima, che si trovava presente durante l’episodio. La pubblica accusa aveva richiesto una pena di dieci anni.

La sentenza di condanna del tribunale di Biella nei confronti del muratore di 28 anni accusato di aver violentato una 46enne davanti al figlioletto di 4 anni della donna mentre le stava ristrutturando la casa nel giugno dello scorso anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bambina di 11 anni violentata in casa da Massimiliano Mulas: condannato a 14 anni. «Mi vengono questi impulsi, ho chiesto aiuto»MESTRE - Quattordici anni di carcere, centomila euro per la famiglia della vittima, l’interdizione dai pubblici uffici, dalle scuole di ogni ordine e... Maltrattava la moglie davanti al figlio, condannato a tre anniTre anni di reclusione per aver maltrattato la moglie anche in presenza del figlio, all’epoca minorenne. Tutti gli aggiornamenti su Violentata davanti Temi più discussi: Ardair Tari al suo legale: Non volevo fare del male alla mia ex, volevo parlarle. Dice che l'ho violentata ma eravamo innamorati; Mi sentivo in una strada chiusa. Sono riuscita a trovare l’uscita; Drogava e abusava del figlio 14enne, poi mandava i video all'amante che li guardava insieme alla moglie; Giustiziato dopo 18 anni: rapì, violentò e uccise Denise mentre lei implorava di rivedere marito e figli. Sequestrata in casa e violentata tre volte davanti al figlio piccolo. Condannato a un uomo a 4 anniLa richiesta del pm era di 10 anni ... msn.com Picchia la moglie con una padella e la prende a morsi davanti al figlio piccolo, arrestato marito violentoIndagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Torre Annunziata: contestate violenze dal 2022 anche davanti al figlio minorenne ... fanpage.it Sequestrata in casa e violentata tre volte davanti al figlio piccolo. Condannato un uomo a 4 anni x.com MESSINA: Denuncia di una 15enne, “Violentata a una festa di compleanno”. Indagato un 18enne https://www.glpress.it/messina-denuncia-di-una-15enne-violentata-a-una-festa-di-compleanno-indagato-un-18enne/ Si è svolto l’incidente probatorio, davanti all - facebook.com facebook