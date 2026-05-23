Bernardo Silva sempre più verso l’Atletico Madrid: la Juventus resta indietro mentre emergono cifre e condizioni della proposta Politano: «È stata una bella stagione. Mondiale? Faccio fatica a parlare della Nazionale, è stato brutto» Bernardo Silva sempre più verso l’Atletico Madrid: la Juventus resta indietro mentre emergono cifre e condizioni della proposta Guardiola svela: «Non allenerò per un po’. Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club» Koeman punge il Real Madrid: «Chi perde non cerchi scuse arbitrali. Il Barça di Flick può aprire un’era» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 23 maggio 2026

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