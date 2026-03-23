Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 23 marzo 2026

Da calcionews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Calciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Inter, Kolarov non ha dubbi: «Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità. Siamo a + 6 e sta a noi chiudere il campionato» Fiorentina, Vanoli analizza: «Stasera motivazione, voglia di migliorarci: abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare.» Moviola Fiorentina Inter, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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