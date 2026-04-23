Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 23 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 23 aprile 2026, sono state pubblicate e sono disponibili in edicola. Tra i principali titoli si trovano le anteprime delle partite imminenti, analisi delle ultime trasferte e aggiornamenti sui risultati delle competizioni in corso. Le testate giornalistiche più diffuse sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, che presentano le loro prime pagine con immagini e notizie principali del giorno.

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