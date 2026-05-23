Le piume tra i capelli sono il trend del 2026 da TikTok al red carpet di Cannes | come indossarle

Le piume tra i capelli sono diventate un trend nel 2026, passando da TikTok alle occasioni più formali come il festival di Cannes. Il look richiama lo stile degli anni 2000, con piume inserite tra i capelli come accessorio. Sono state viste sia in contesti casual che in eventi di alto livello, segnando un ritorno di questa tendenza.

Le piume tra i capelli sono il nuovo trend del 2026, per un ritorno nostalgico agli anni 2000. Le piume nei capelli sono il nuovo trend del 2026, che si è letteralmente scatenato su TikTok. Le piume sono diventate un oggetto da sfoggiare, sui capelli, sui gioielli, sulle borse e sui vestiti, come si è visto sul red carpet di Cannes. Le mode delle generazioni precedenti tendono sempre a tornare e ora si parla degli anni 2000, in cui le piume nei capelli erano un must. Vere o sintetiche, servono per rendere più colorata la capigliatura, come mostrato su TikTok da tantissime creator che hanno spiegato come applicarle e come rendere il look più allegro e leggero. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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QUALI CAPELLI SI USANO NEL 2026

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