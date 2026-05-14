Durante il festival di Cannes 2026, un nuovo trend di trucco ha catturato l’attenzione: l’ombretto grigio associato a uno stile elegante e sofisticato. La moda si è evoluta grazie alle scelte di look di alcune modelle e attrici, che hanno optato per questa tonalità sui palcoscenici più importanti. La tendenza si è diffusa rapidamente tra i professionisti del settore e le appassionate di bellezza, diventando un punto fermo delle passerelle e dei look di sera.

Per ognuno dei personaggi è stato creato un look specifico che definisse le loro personalità. Non sono nati per seguire una tendenza, ma di fatto ne hanno ispirate. È ciò che è successo con il make-up di Miranda Prisley che abbiamo già visto sul red carpet di Cannes. I suoi smokey eyes grigi, polverosi, in nuance con i capelli, sono l'equivalente delle scarpe grigie nella moda, un passepartout, alternativa al nero, perch colore meno aggressivo e decisamente chic. Qui sotto alcune star sul red carpet di Cannes che hanno abbracciato il trend dell'ombretto grigio interpretandolo ognuno a suo modo. Oklou Theodora Isabella Menin Claire Holt Ecco due ombretti grigi per provare a ricreare il look di Miranda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ombretto grigio di Miranda Priestly è un trend da red carpet visto a Cannes 2026

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