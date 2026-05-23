Le pandemie di breve durata, come quelle da Hantavirus, Ebola e nuovi casi di Covid, si sono concluse in tempi rapidi. Dopo la crisi globale, il virus non suscita più grande paura tra la popolazione. Nel frattempo, sono state segnalate infezioni in animali come pangolini, cammelli, maiali e scimmie, mentre la mosca Zezé è stata associata a trasmissioni di malattie. Le cosiddette “infodemie” si diffondono rapidamente, riducendo l’impatto percepito delle emergenze sanitarie.

Abitanti del mondo sublunare temete. Cosa? Non è importante, decisivo è che temiate. Nella regione del castigo universale o dell’universale travaglio (con la t minuscola), è diventato moda acuire la pena, estenderla, moltiplicarla. Ciò che i media chiamano “emergenza” è accanimento ontologico, infierimento su esseri già castigati. Siamo precipitati dall’Eden per questo: virologi che predicano la fine dei tempi al maxischermo. Emergenze a nastro: karma occidentale. Hegel non ci aveva avvisati di come sarebbe stata la “fine della storia”. Mentre il sole torna ad Oriente, in Occidente assistiamo al crollo pirotecnico di un sistema. Al lupo al lupo! Delta, omicron, pangolini, cammelli, maiali, scimmie e la mosca Zezé. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Le pandemie da 15 minuti: Hantavirus, Ebola e nuovi Coviddi, dopo la farsa pandemica il virus non spaventa più

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Can Trump's Broken Public Health System Handle Another VIRUS

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