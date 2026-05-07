Hantavirus il virus trasmesso dai roditori spaventa dopo la crociera con tre morti | cosa sappiamo davvero

Dopo il focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius, si sono verificati tre decessi e diversi casi sospetti tra i passeggeri. L’hantavirus, virus trasmesso dai roditori, è finito di nuovo al centro dell’attenzione. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sui contatti e sui sintomi riscontrati tra le persone coinvolte, mentre si cerca di capire meglio come si sia diffuso in questa circostanza.

L’hantavirus è tornato improvvisamente sotto i riflettori dopo il focolaio registrato sulla nave da crociera MV Hondius, dove si sono verificati tre decessi e diversi casi sospetti tra i passeggeri. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e anche in Italia molte persone hanno iniziato a.🔗 Leggi su Quicomo.it

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