Le pagelle Sorokas è il migliore Fantinelli dà il massimo Moore poca mira da tre E Imbrò in incide

Notizia in breve

Fantinelli ha giocato 34 minuti, segnando 2 su 4 ai liberi, senza canestri da due, con un tentativo da tre andato a segno. Ha preso 4 rimbalzi, recuperato 3 palloni, commesso una perdita e distribuito 5 assist. Sorokas è il migliore in campo, mentre Moore ha mostrato poca efficacia nelle triple. Imbrò ha avuto un ruolo importante, ma i dettagli specifici non sono stati forniti.