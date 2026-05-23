Le pagelle Sorokas è il migliore Fantinelli dà il massimo Moore poca mira da tre E Imbrò in incide
Fantinelli ha giocato 34 minuti, segnando 2 su 4 ai liberi, senza canestri da due, con un tentativo da tre andato a segno. Ha preso 4 rimbalzi, recuperato 3 palloni, commesso una perdita e distribuito 5 assist. Sorokas è il migliore in campo, mentre Moore ha mostrato poca efficacia nelle triple. Imbrò ha avuto un ruolo importante, ma i dettagli specifici non sono stati forniti.
Fantinelli 6,5 (in 34’ 02 da due, 12 da tre, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 5 assist). Mette la tripla che stappa il canestro di Verona. Cerca di dare una mano anche se le condizioni fisiche sono evidentemente precarie. Ma da capitano vero non si tira mai indietro. Moore 6,5 (in 31’ 711 da due, 07 da tre, 56 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 5 assist). Prova solida, senza tanti fronzoli, ma sostanza e qualità, con tanti punti da due e un buon numero di assist smazzati, ma lo zero assoluto da tre pesa tantissimo. Sarto 6,5 (in 39’ 11 da due, 27 da tre, 24 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 recuperate, una persa). Inizio con polveri bagnate, ma con un paio di recuperate si rende utile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Le pagelle. Fantinelli più forte degli acciacchi. Moretti energia pura. Sarto cuce da maestroDella Rosa 7 (in 21’ 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 4 assist).
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Le pagelle. Sorokas è il migliore, Fantinelli dà il massimo. Moore, poca mira da tre. E Imbrò in incideSorokas 7,5 (in 44’ 3/6 da due, 4/10 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist). Eccellente prova per il lituano che se a rimbalzo è meno attento di altre volte, dal punto di vista ... ilrestodelcarlino.it
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Le pagelle. Sorokas, il grande dominatoreFantinelli 7,5 (in 32’ 6/8 da due, 2/4 da tre, 1/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 recuperate, 4 perse, 5 assist). Molto bene al tiro, meno male che non pesano i due errori ai liberi nel finale. Solita ... ilrestodelcarlino.it