Le pagelle dei biancoblù Perkovic serata da dimenticare Sorokas fa una fatica tremenda Impegno e punti | Anumba si salva

Le pagelle dei biancoblù segnalano una serata difficile per Perkovic, considerato da alcuni come da dimenticare, mentre Sorokas ha mostrato enormi difficoltà in campo. Anumba, invece, ha mantenuto un buon livello di impegno e ha contribuito con alcuni punti. Fantinelli ha ricevuto un voto di 4,5, con una prestazione caratterizzata da errori, perdite e pochi punti in quasi trenta minuti di gioco.

Fantinelli 4,5 (in 29' 14 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, 4 perse, 3 assist). Due rapidi falli, tanti errori e una brutta prova per il capitano. Va subito in difficoltà con Woodson e fatica a contenere Valentini, insomma una serata no. Perkovic 4 (in 25' 11 da due, 18 da tre, 44 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 3 assist). Pessima prestazione, prova a fare qualcosa nella ripresa ma a partita finita. Prestazione da dimenticare prima possibile. Sarto 4 (in 21' 01 da due, 24 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata). Primo tempo inguardabile, ripresa in cui fa 2 cose buone ma poi ricade nei soliti, troppi, errori. Anumba 6 (in 33' 68 da due, 44 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 assist).