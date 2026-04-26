Le pagelle di Milan-Juve | i migliori e i peggiori della partita

Il match tra Milan e Juventus si conclude senza reti dopo 90 minuti di gioco a San Siro. Il primo tempo si è caratterizzato per un ritmo lento e un approccio prevalentemente tattico da entrambe le squadre. La Juventus ha tentato più volte di segnare, ma un loro gol è stato annullato per fuorigioco. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la via del gol, lasciando il risultato invariato.

Finisce senza reti a San Siro tra Milan e Juventus. Primo tempo bloccato e molto tattico. Ci provano più i bianconeri, a cui viene annullato un gol per fuorigioco. Più vivace la ripresa con i rossoneri vicini al vantaggio con la traversa colpita da Saelemakers. Alla fine finisce con un punto a testa tra le squadre, entrambe più vicine al piazzamento Champions. Milan. Mike Maignan 6.5 - Salva su Conceicao con una parata da portiere di hockey. La sua personalità si sente come sempre. Fikayo Tomori 6 - Sempre concentrato e puntuale nelle chiusure. Matteo Gabbia 6.5 - Guida la difesa con autorità. Tiene a bada David, uscendo sempre vincitore nei duelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partita CHIELLINI, COMOLLI E SPALLETTI FURIOSI E QUASI ALLE MANI CON LA PENNA ALL'INTERVALLO DI INTER-JUVE Notizie correlate Le pagelle di Napoli-Milan: i migliori e i peggiori della partitaIl Napoli supera 1-0 il Milan al Maradona e si prende il secondo posto in classifica. Le pagelle di Bosnia-Italia: i migliori e i peggiori della finale playoffL’Italia perde contro la Bosnia (4-1) dopo i calci di rigore e deve rinunciare ai Mondiali 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le pagelle di Verona-Milan: Bernede ha le idee chiare, Leao trova la giocata; Verona-Milan, le pagelle: Rabiot la vince da solo, Maignan e Gabbia custodi dei 3 punti; Le pagelle di Juventus-Bologna 2-0; Bologna-Roma 0-2, pagelle: Malen (7,5) imprendibile, El Aynaoui (7) decisivo, Svilar (6,5) alla Garella, Orsolini (6,5) ci prova. Milan-Juventus, le pagelle rossonere: Rafael Leao fischiato per la seconda volta da San Siro. Bartesaghi ed Estupinan che disastri...Il Milan di Massimiliano Allegri fa un altro passo in avanti verso la Champions League. Con la Juve rischia poco e sfiora la rete con Saelemaekers (traversa). Il vantaggio su Spalletti ... leggo.it Milan-Juventus 0-0, le pagelle dei bianconeri: Conceicao il più brillante, Bremer solidoConceicao 6,5 è indubbiamente il più vivo della Juventus, genera la maggior parte dei pericoli e fa pure ammonire Estupinan che era stato saltato. Cosa gli manca? Beh, è chiaro, il goal. Dal 80' ... calciomercato.com "Ridatemi 90 minuti indietro", "Poco muso": Milan-Juve, le ironie social - facebook.com facebook "Ridatemi 90 minuti indietro", "Poco muso": #MilanJuve, le ironie social x.com