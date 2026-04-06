Le pagelle di Napoli-Milan | i migliori e i peggiori della partita

Nel match tra Napoli e Milan, il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona, conquistando il secondo posto in classifica. La prima frazione di gioco si è caratterizzata per un approccio tattico e un equilibrio tra le due squadre. Durante la partita sono stati valutati i singoli giocatori in base alle loro prestazioni, identificando chi si è distinto e chi, invece, ha deluso.

Il Napoli supera 1-0 il Milan al Maradona e si prende il secondo posto in classifica. Primo tempo tattico con grande equilibrio. Una possibilità per parte con Giovane e Nkunku. Ripresa sulla stessa falsariga. Al 79’ rompe l’equilibrio Matteo Politano con il gol della vittoria. Gli azzurri superano il Milan e ora sono secondi, a sette punti dall’Inter capolista. Napoli. Vanja Milinkovic Savic 6 - Un'uscita a vuoto mette i brividi al Maradona. Poi non viene più chiamato in causa. Juan Jesus 6.5 - Da braccetto destro, ci mette tutta la sua esperienza e se la cava alla grande. Sam Beukema sv Alessandro Buongiorno - Prende subito un giallo per fallo su Modric. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le pagelle di Napoli-Milan: i migliori e i peggiori della partita Le pagelle di Bosnia-Italia: i migliori e i peggiori della finale playoffL’Italia perde contro la Bosnia (4-1) dopo i calci di rigore e deve rinunciare ai Mondiali 2026. Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: i migliori e i peggiori della semifinale playoffL’Italia supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Temi più discussi: Le pagelle di Inter-Roma 5-2: Lautaro (8) si esalta, male Cristante (4,5). Napoli a -10, contro il Milan è decisiva; Pressing: Le Pagelle di Inter-Roma Video; Rabiot, il colpo al ginocchio non preoccupa il Milan: a Napoli ci sarà. Leao da valutare; Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro e Thuram brillanti, Cristante travolto. Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it Napoli-Milan 1-0, le pagelle rossonere: male Fullkrug, si salva PavlovicIl Milan cade al Maradona perdendo 1-0 contro il Napoli. Nel match che chiude la trentunesima giornata di Serie A, i rossoneri si arrendono a dieci dal termine al gol di Politano e si vedono ... 90min.com Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com