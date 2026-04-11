La relazione tra il tecnico della nazionale e il presidente del club è caratterizzata da tensioni e segnali di rottura. Recentemente, si sono verificati episodi come il “ritiro senza tifosi” e dichiarazioni sul possibile addio, alimentando discussioni su un possibile distacco tra i due. Le divergenze tra le parti sembrano evidenti, ma alcuni osservatori ipotizzano anche che possano essere semplici provocazioni. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.

Un amore finito o piccole provocazioni tra innamorati? Che quella tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sia stata una storia degna di un film ci sono pochi dubbi: d’altronde sono due passionali Aurelio e Antonio, due che il quieto vivere lo considerano una bestemmia. Lo sapevano dall’inizio entrambi e così è andata: uno scudetto incredibile dopo le macerie dell’anno orribile di Garcia, l’odore di divorzio già subito dopo il trionfo con i tifosi che nella festa si appellavano a Lady Conte urlandogli “Fallo rimanere” ottenendo un “Farò di tutto” come risposta. Ed è rimasto Conte, tenendo la barra dritta pure quando il Napoli pareva un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nazionale, il “ritiro senza tifosi”, quel “se mi chiede di andare…”: tra Conte e De Laurentiis prove di addio (o di nuovo amore?)

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De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì”Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del...

Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis svela: Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi; Conte in Nazionale: perché si può fare e gli ostacoli. La posizione del Napoli; Conte in Nazionale? Ecco perché è (quasi) impossibile; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì.

Conte, il retroscena sul ritiro e il nodo tifosi: parla De LaurentiisSecondo la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood durante un evento negli Stati Uniti, ha svelato un retroscena che riguar ... ilnapolionline.com

ADL: Conte mi aveva chiesto il ritiro senza tifosi, ma sarebbe stato irrispettosoAurelio De Laurentiis, intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, ha raccontato un episodio legato ad Antonio Conte e alla gestione del ritiro estivo. tuttonapoli.net

Conte supera Schlein nei sondaggi: il corto muso che inguaia il Pd Il sondaggio Tecné-Dire: Pd al 22% ma il leader del M5s vincerebbe le primarie. Il centrodestra avanti dello 0,9%. La partita si decide al centro con Calenda o a destra con Vannacci... - facebook.com facebook

#Conte ct dell’Italia: l’indizio sull’addio al #Napoli e il patto che può favorire il grande ritorno x.com