Le associazioni ' bloccano' la ' Superstrada del Gargano' | Costi raddoppiati e danni enormi

Le associazioni ambientaliste hanno bloccato i lavori sulla Superstrada del Gargano, criticando un incremento dei costi e danni ambientali significativi. Il progetto, sostenuto dalla politica locale, è stato oggetto di valutazioni negative da parte di tecnici e del consiglio superiore dei lavori pubblici. Nonostante le approvazioni politiche, le associazioni hanno deciso di intervenire per fermare i lavori, evidenziando problematiche legate all’impatto ambientale e ai costi del progetto. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

Un progetto stradale molto discusso, quello della cosiddetta ‘Superstrada del Gargano’, che la politica locale sostiene ma che le associazioni ambientaliste, le stesse valutazioni tecniche e persino il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici mettono in discussione. Il confronto è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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