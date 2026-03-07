Il WWF Foggia ha ribadito che le protezioni del Parco del Gargano non devono essere considerate semplici ostacoli, ma rappresentano la principale garanzia per il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile della zona. La posizione dell’associazione si concentra sulla necessità di preservare le aree protette come elemento fondamentale per il futuro economico del territorio. La questione riguarda la superstrada del Gargano e le sue implicazioni.

Superstrada del Gargano, WWF Foggia: le tutele del Parco non sono "vincoli" da aggirare, ma l'unica vera garanzia per il futuro e lo sviluppo economico del territorio. Il dibattito non può ridursi a una sterile contrapposizione tra "chi vive il territorio" e gli ambientalisti. Il mondo ambientalista non è contro la modernizzazione e comprende i disagi delle comunità locali, ma ribadisce con fermezza che le regole del Parco Nazionale del Gargano non sono "vincoli" burocratici di cui sbarazzarsi, bensì una necessità vitale per la sopravvivenza del territorio e del suo capitale economico. L'integrità del paesaggio, dei beni culturali, la salute degli ecosistemi e il mantenimento della nostra "wilderness" rappresentano la risorsa turistica ed economica più importante che il Gargano possiede. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

