Superstrada del Gargano | entro un mese la consegna dei lavori del collegamento Manfredonia-Amendola
Nell'ambito di un'assemblea pubblica svoltasi a Vieste, il Comitato territoriale pro Superstrada del Gargano ha ricevuto un aggiornamento ufficiale dal rappresentante del governo. Il sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che entro un mese saranno consegnati i lavori relativi al collegamento tra Manfredonia e Amendola. La notizia arriva a pochi giorni dalla riunione e riguarda la prossima fase di realizzazione dell'opera.
L'assemblea pubblica promossa a Vieste dal Comitato territoriale pro Superstrada del Gargano ha ricevuto un aggiornamento diretto dal Hoverno: il sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia con delega al coordinamento funzionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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