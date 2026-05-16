Superstrada del Gargano | entro un mese la consegna dei lavori del collegamento Manfredonia-Amendola

Nell'ambito di un'assemblea pubblica svoltasi a Vieste, il Comitato territoriale pro Superstrada del Gargano ha ricevuto un aggiornamento ufficiale dal rappresentante del governo. Il sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che entro un mese saranno consegnati i lavori relativi al collegamento tra Manfredonia e Amendola. La notizia arriva a pochi giorni dalla riunione e riguarda la prossima fase di realizzazione dell'opera.

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