Durante la notte tra Harlem e SoHo, una rissa ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario. Le accuse includono percosse e sequestro di persona. Sono state formulate 64 domande ancora senza risposta. Tra le persone coinvolte, il cantante Mahmood è stato indicato come potenziale testimone chiave, mentre una denuncia è stata presentata da Patrick Cooper contro Riccardo Tisci.

Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a ricostruire i fatti. Siamo nel pieno del Pride Weekend di New York, la notte del 29 giugno 2024, quando Manhattan si muove tra afterparty e luci arcobaleno, Harlem resta lontana dalle code selezionate dei club del downtown. È qui che Patrick Cooper, Riccardo Tisci e Mahmood finiscono al “2 Sisters 4 Brothers”, un bar senza selezione all’ingresso, frequentato soprattutto dalla comunità afroamericana, dove gli shot costano pochi dollari e la musica fa ballare davvero. Come si evince dai social del locale, quella sera in consolle c’è Dj Double Jae, che alterna house anni Novanta, Beyoncé e soul. I tavoli spartani sono stretti e le pareti di mattoni a vista si alternano ad altre dipinte di rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le accuse contro Riccardo Tisci, la denuncia di Patrick Cooper e Mahmood testimone chiave: dentro la notte del Pride di New York finita in tribunale

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Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

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