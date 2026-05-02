Prezzi affitti in aumento Messina rimane tra le città universitarie più economiche d' Italia

Negli ultimi sei anni, i costi degli affitti per le stanze singole sono aumentati in tutta Italia, compresa la città universitaria dello Stretto. Tra il 2020 e il 2026, l’incremento percentuale ha raggiunto il 46%, secondo quanto riportato dall’agenzia Dire. Nonostante questo rialzo, Messina si conferma tra le città universitarie più economiche del Paese.

Aumentano i costi degli affitti per le stanze singole in Italia e Messina non fa eccezione. Negli ultimi sei anni i prezzi sono lievitati anche in allo Stretto, dove tra il 2020 e il 2026 – riporta l’agenzia Dire – è stato riscontrato un aumento percentuale del 46%. La richiesta media di una.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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