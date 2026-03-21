Caro petrolio prezzi più bassi e consumi ridotti | i 10 consigli dell’Aie

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha pubblicato dieci suggerimenti pratici per aiutare i consumatori a fronteggiare i costi del petrolio, che negli ultimi mesi sono diminuiti. Le raccomandazioni si concentrano su comportamenti quotidiani e accorgimenti per ridurre il consumo di carburante, così da affrontare meglio le variazioni di prezzo. Le indicazioni sono rivolte a chi cerca di contenere le spese legate all’uso di veicoli.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha presentato una serie di azioni che si possono mettere subito in atto per ridurre la pressione dei prezzi del petrolio sui consumatori. Sono azioni che possono prendere in considerazione i governi, le imprese e le famiglie. Insieme, almeno questa è l’idea dell’agenzia internazionale, si può davvero attenuare l’ impatto economico dell’instabilità dei mercati petroliferi causata dalla guerra in Medio Oriente. Così il nuovo rapporto dell’Aie individua 10 misure che possono essere implementate, dal trasporto alla cottura dei cibi, per contribuire ad attutire lo shock energetico. Lo shock energetico: il contesto instabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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