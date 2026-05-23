Il municipio di Lazise ha vietato espressamente la musica considerata offensiva o turbolenta, in particolare quella che possa ledere il sentimento religioso, la Costituzione o disturbare l’ordine pubblico. La decisione riguarda brani che, secondo l’amministrazione, potrebbero creare disagio o conflitto. Gli artisti hanno commentato la misura definendola “ridicola”. La normativa si applica a tutte le esibizioni pubbliche sul territorio comunale.

Scoppia la polemica nel comune di Lazise. Il municipio ha messo al bando la musica contro la morale. Lo ha fatto con un regolamento comunale che ha detto no alle musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione o turbare l'ordine pubblico. Gli artisti sono sul piede di guerra: "Ridicolo, il Comune pensi alle cose importanti"., Come spiega Verona Sera, il nodo riguarda l’articolo 12 del pacchetto di norme che vieta la diffusione di contenuti musicali o testuali ritenuti problematici sul piano dei valori o dell’ordine pubblico. Tra le righe della disposizione si legge che "è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione o che, comunque, possano turbare l’ordine o la sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lazise, il Comune sul lago di Garda che vieta la musica contro la morale. Gli artisti: "È ridicolo"

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TH Lazise | A due passi dal Lago di Garda (Veneto)

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