Garda Cinema il festival torna sul lago | cinque giorni di film e incontri cercando la felicità

Dal 10 al 14 giugno 2026, il Comune di Garda ospiterà la sesta edizione di Garda Cinema Film Festival, una rassegna dedicata al grande schermo che si svolge sul Lago di Garda. L’evento durerà cinque giorni e prevede proiezioni di film e incontri con registi e attori, attirando appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si svolge ogni anno in questa località, consolidando il proprio ruolo nella scena culturale locale.

A giugno la sesta edizione della rassegna diretta da Franco Dassisti animerà Garda con proiezioni, dialoghi con autori e il Concorso internazionale cortometraggi Il Lago di Garda si prepara ancora una volta ad accogliere il cinema. Dal 10 al 14 giugno 2026 il Comune di Garda ospiterà la sesta edizione di Garda Cinema Film Festival, rassegna dedicata al grande schermo che negli anni ha consolidato la propria presenza nel panorama culturale. Diretto dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzato dall’associazione La Decima Musa presieduta da Nica Currò, l’evento proporrà cinque giornate di proiezioni, incontri con autori e protagonisti del cinema italiano e momenti di confronto con il pubblico, immersi nella suggestiva cornice del lago. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati “Cercando la felicità”: svelato il tema della sesta edizione del Garda Cinema Film FestivalIl fascino del cinema incontra ancora una volta la magia del Lago di Garda: torna Garda Cinema, il grande festival del cinema sul lago di Garda... Leggi anche: Bergamo Film Meeting: 9 giorni di festival con oltre 170 film, focus sul cinema europeo contemporaneo Una raccolta di contenuti su Garda Cinema Discussioni sull' argomento Garda Cinema Film Festival, dal 10 al 14 giugno la sesta edizione dedicata alla felicità; Torna Garda Cinema: il grande festival del cinema sul Lago giunge alla sesta edizione; Un bel giorno di Fabio De Luigi ottimo debutto al box office: primo film del weekend per numero di spettatori e miglior media copia; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 marzo 2026. Torna Garda Cinema: il grande festival del cinema sul Lago giunge alla sesta edizione (10 - 14 giugno 2026) - facebook.com facebook