Lazio Sarri ai saluti? Ho un contratto vediamo Nessun dialogo con società su cose importanti

L’allenatore della Lazio ha dichiarato di essere ancora sotto contratto e di non sapere se giocherà l’ultima partita con la squadra. Ha aggiunto che nei prossimi giorni e settimane valuterà la situazione e non ha avuto incontri con la società su questioni importanti. Attualmente, non ci sono conferme su un possibile addio o prolungamento del rapporto contrattuale.

(Adnkronos) – "Ultima partita alla Lazio? Non ne ho idea, sono ancora sotto contratto, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane valuteremo tutto. Non sono particolarmente contento, mi sono sentito non ascoltato quest'anno, ma c'è un contratto. Vediamo". Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Pisa, nell'ultima partita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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