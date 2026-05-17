Roma-Lazio 2-0 Sarri in conferenza stampa | Futuro? Vediamo non mi sento ascoltato

Dopo la partita tra Roma e Lazio, conclusa con il risultato di 2-0, il tecnico della squadra vincente ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Durante l'incontro, ha commentato l'andamento del match e ha affrontato anche alcuni temi legati al proprio futuro, affermando di non sentirsi ascoltato. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del confronto o sui piani per le prossime settimane. La partita ha visto la squadra di casa prevalere sulla rivale cittadina.

Terminata la gara tra Roma e Lazio. A parlare del Derby, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico Sarri. Queste le sue parole: “Futuro? La situazione non mi è piaciuta, non sono stato ascoltato e la linea di cui parlavo la tirerò a giugno. Facciamo questa partita e vediamo. Io non so niente a livello di novità o cambiamenti. Al Napoli avevo una squadra di livello tecnico assoluto, c’erano delle basi molto più solide e qualitative. Vedo che della partita non importa niente a nessuno. Io mi sento una parte integrante dell’ambiente, ma non ti so dire se ho voglia di rimanere perché poi bisogna distinguere questo discorso dalle intenzioni della società”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maurizio Sarri in conferenza stampa post Lazio-Como 0-3

Sullo stesso argomento

Conferenza stampa Sarri pre Lazio Inter: ecco quando parla l’allenatore biancocelestedi Andrea GrecoConferenza stampa Sarri pre Lazio Inter: ecco quando parla l’allenatore biancoceleste.

La risposta esilarante di Sarri all’ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio: “Ho fame”Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo...

Fulltime | #SerieA AS Roma 2-0 Lazio Gianluca Mancini 39’, 65’ Wesley França 69’ - Nicolò Rovella 69’ Roma sukses mengamankan kemenangan dalam Derby della Capitale x.com

The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit

Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.11:56Serie A 2025/2026, 37a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it