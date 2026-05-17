Roma-Lazio 2-0 Sarri in conferenza stampa | Futuro? Vediamo non mi sento ascoltato

Da sololaroma.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Roma e Lazio, conclusa con il risultato di 2-0, il tecnico della squadra vincente ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Durante l'incontro, ha commentato l'andamento del match e ha affrontato anche alcuni temi legati al proprio futuro, affermando di non sentirsi ascoltato. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del confronto o sui piani per le prossime settimane. La partita ha visto la squadra di casa prevalere sulla rivale cittadina.

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Terminata la gara tra Roma e Lazio. A parlare del Derby, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico Sarri. Queste le sue parole: “Futuro? La situazione non mi è piaciuta, non sono stato ascoltato e la linea di cui parlavo la tirerò a giugno. Facciamo questa partita e vediamo. Io non so niente a livello di novità o cambiamenti. Al Napoli avevo una squadra di livello tecnico assoluto, c’erano delle basi molto più solide e qualitative. Vedo che della partita non importa niente a nessuno. Io mi sento una parte integrante dell’ambiente, ma non ti so dire se ho voglia di rimanere perché poi bisogna distinguere questo discorso dalle intenzioni della società”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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