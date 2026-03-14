Il tecnico della Lazio ha confermato di aver un contratto a lungo termine con il club, aggiungendo che eventuali cambiamenti dipenderanno dall'eventuale insoddisfazione della società o sua. Alla vigilia della partita contro il Milan, ha elogiato Modric definendolo un esempio di umiltà, e ha espresso di sentirsi a suo agio nell’ambiente e con le persone che lo circondano.

Maurizio Sarri mette in guardia la Lazio dalle insidie della gara contro il Milan. “Affronteremo una squadra dalle caratteristiche ben definite, che ti colpisce anche nel momento in cui non sembra in controllo della gara. Ha elevatissime qualità tecniche e fisiche - le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida dell’Olimpico -. Una partita in cui non dobbiamo concedere il campo aperto, loro hanno accelerazioni devastanti. Però poi non dobbiamo portarli in area, tatticamente sarà difficilissima. Quando si gioca con il Milan il momento più pericoloso è quando abbiamo palla noi. Modric? Un mostro d'umiltà, uno che alla sua età si rimette in gioco completamente e lo fa con un'applicazione fortissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri: "Ho un contratto lungo con la Lazio. Poi se la società non è contenta o se non lo sarò io..."

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