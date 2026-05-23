La Lazio ha vinto l'ultima gara della stagione contro il Pisa. Pedro riceve il voto più alto con 7,5, mentre Canestrelli si ferma a 5 a causa di molte difficoltà. Il portiere Furlanetto viene giudicato positivamente. La partita si è conclusa con una vittoria dei biancocelesti.

I biancocelesti chiudono la stagione con un successo. Promosso il giovane portiere Furlanetto. Negli ospiti, il migliore è Moreo, ma i bocciati sono tanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Pisa, le pagelle: Pedro, l'ultima è da 7,5. Quanta fatica per Canestrelli, 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PISA JUVE 0-2 SPALLETTI POSTPARTITA!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lazio-Pisa 2-1, le pagelle: Pedro lascia da leggenda (7,5), sorpresa Furlanetto (6,5), Gila gara sporca (5)

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Lazio-Pisa le ufficiali: Pedro dal 1' all'ultima in casa. Negli ospiti c'è Stojilkovic

Temi più discussi: Serie A 2025/2026 Lazio Pisa : La Presentazione Del Match -; Anche Lazio-Pisa per tesserati, le info biglietti; Lazio - Pisa in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Lazio-Pisa quote analisi 38ª giornata Serie A.

Lazio 2-1 Pisa Pagelle: ?Furlanetto: 6,5 ?Gila: 6 ?Romagnoli: ?Pellegrini: 6,5 ?Marusic: 6 ?Basic: 6 ?Belahyane: 6 ?Dele-Bashiru: 7 ?Noslin: 6 ?Cancellieri: 5,5 ?Pedro: ?Provstgaard: 6 ?Lazzari: 6 ?Dia: 5 ?Maldini: 6 ?Przyborek: 6 x.com

Lazio-Pisa 2-1, le pagelle: Pedro, gol della vittoria e addio (7). Furlanetto e Belahyane positivi (6,5), Sarri attende il suo destino (6,5)La Lazio batte il Pisa per 2-1 e chiude il suo campionato in nona posizione in classifica. Sono gi ospiti a passare in svantaggio con un colpo di testa di Morleo al 23', reazione immediata ... leggo.it

Lazio-Pisa 2-1, le pagelle: Pedro lascia da leggenda (7,5), sorpresa Furlanetto (6,5), Gila gara sporca (5)La Lazio chiude un'annata amara, ma lo fa salutando un calciatore di grandissimo livello: Pedro si congeda con una rete bellissima e decisiva, ... msn.com