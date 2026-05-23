LIVE Alle 20.45 Lazio-Pisa le ufficiali | Pedro dal 1' all' ultima in casa Negli ospiti c' è Stojilkovic

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20.45 si gioca Lazio-Pisa, ultima partita in casa per la squadra di Sarri contro un Pisa già retrocesso. Pedro sarà titolare dall'inizio e fino alla fine. Tra gli ospiti, presente Stojilkovic. La partita si svolge all'Olimpico, con la squadra di casa che affronta il suo ultimo impegno stagionale.

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(3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All.Hiljemark (4-3-3): Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Sarri Ad arbitrare l'incontro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti Niedda-Emmanuele. Quarto uomo: Di Marco. Var: Ghersini. Assistente Var: Piccinini. (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark. (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Noslin, Pedro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Lazio-Pisa le ufficiali: Pedro dal 1' all'ultima in casa. Negli ospiti c'è Stojilkovic
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