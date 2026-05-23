Lazio-Pisa 2-1 le pagelle | Pedro lascia da leggenda 7,5 sorpresa Furlanetto 6,5 Gila gara sporca 5

Notizia in breve

La Lazio ha concluso la partita contro il Pisa con un risultato di 2-1. Pedro ha segnato un gol decisivo e ha ricevuto un voto di 7,5. Furlanetto si è distinto con un voto di 6,5, mentre Gila ha avuto una prestazione insufficiente, valutata 5. La squadra ha terminato la stagione con una vittoria, salutando Pedro, che lascia con una rete importante.