Lazio-Pisa 2-1 le pagelle | Pedro lascia da leggenda 7,5 sorpresa Furlanetto 6,5 Gila gara sporca 5
La Lazio ha concluso la partita contro il Pisa con un risultato di 2-1. Pedro ha segnato un gol decisivo e ha ricevuto un voto di 7,5. Furlanetto si è distinto con un voto di 6,5, mentre Gila ha avuto una prestazione insufficiente, valutata 5. La squadra ha terminato la stagione con una vittoria, salutando Pedro, che lascia con una rete importante.
La Lazio chiude un'annata amara, ma lo fa salutando un calciatore di grandissimo livello: Pedro si congeda con una rete bellissima e decisiva, che consente ai biancocelesti di terminare il campionato con una vittoria all'Olimpico. Succede tutto nel primo tempo: la gara parte male con il gol di Moreo, che di testa buca Furlanetto. Poi i biancocelesti reagiscono: Dele Bashiru batte Semper dopo essersi liberato in area, poi Pedro segna una rete meraviglioso. La sfida termina con il risultato di 2-1 e la Lazio chiude al nono posto in classifica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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