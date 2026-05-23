Le formazioni ufficiali di Lazio-Pisa sono state annunciate. La squadra ospite ha inserito Akinsanmiro e Vural tra i titolari, mentre tra i biancocelesti ha sorpreso la presenza di Belahyane. La partita rappresenta l’ultimo impegno casalingo della stagione per la Lazio, che giocherà senza pubblico allo stadio Olimpico a causa di una protesta contro il presidente.

Lazio-Pisa ci consegna le sue formazioni ufficiali. Si tratta dell’ultimo atto di una stagione decisamente travagliata per i biancocelesti, che chiuderanno l’ultima in casa nelle mura amiche spoglie dello stadio Olimpico a seguito della protesta contro il presidente Claudio Lotito. Il Pisa, spacciato da tempo, non fa troppi esperimenti e si affida a una formazione che abbiamo visto più volte nel corso della stagione. I padroni di casa partono con Pedro dal primo minuto, all’ultimo appuntamento con la Lazio. Siamo davanti alla partita che, con molta probabilità, sarà l’ultima di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Gli ospiti si presentano con la coppia d’attacco Stojilkovic-Moreo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio-Pisa, le formazioni ufficiali: sorpresa Belahyane, nel Pisa Akinsanmiro e Vural

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