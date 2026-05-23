Le formazioni ufficiali di Lazio e Pisa sono state annunciate per la partita della 38ª giornata, in programma alle 20.45 allo Stadio. L’allenatore della Lazio ha scelto Pedro come punta di riferimento, mentre l’allenatore del Pisa ha confermato Hiljemark come centrocampista titolare e Stojikovic in difesa. La partita si svolgerà questa sera e vedrà entrambe le squadre scendere in campo con le formazioni definitive.

Lazio e Pisa si affrontano all'Olimpico per l'ultima gara del sabato della 38ª giornata di Serie A. Sarri, alla ricerca di una vittoria dopo due sconfitte di fila, schiera Furlanetto in porta e Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini in difesa. A centrocampo agiranno Basic, Belahyane e Dele-Bashiru, mentre Cancellieri, Noslin e Pedro saranno i tre riferimenti in avanti. Hiljemark risponde con Semper tra i pali, protetto da Bozhinov, Calabresi e Canestrelli. In mezzo spazio a Vural, Aebischer e Akinsanmiro, con Leris e Angori sulle linee laterali. In avanti il tandem Moreo-Stojikovic. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Pisa, le formazioni ufficiali: Sarri punta su Pedro. Hiljemark conferma Stojikovic

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