Ieri sera si è tenuta una cerimonia per salutare Pedro, con un momento di festa che ha alleviato la delusione per la sconfitta nel derby. Oggi, l'attenzione si sposta sulla partita di questo pomeriggio all’Olimpico tra Lazio e Pisa, con le formazioni ufficiali già annunciate. La gara si svolge alle 15:00, con la classifica di Serie A che si aggiorna di conseguenza.

Ieri la festa dell'addio di Pedro per smorzare un po' la tensione e l'amarezza del derby perso. Oggi, però, bisogna pensare al presente: sabato, all'Olimpico, la Lazio ospita il Pisa in quella che sarà l'ultima giornata di questa Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra di Sarri cercherà di prendersi i 3 punti, quantomeno per non chiudere ancora in più negativo questa stagione. I tifosi (in protesta) non ci saranno. E il Pisa di Hijlemark può approfittare della situazione in casa Lazio per prendersi una vittoria - effimera - che manca da mesi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lazio-Pisa: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e classifica Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli-Lazio 0-2: gol e highlights | Serie A

Sullo stesso argomento

Roma-Pisa: formazioni ufficiali, dove vederla (in tv e streaming), orario e classifica Serie ALa Roma deve provare a riscattarsi dopo la cocente sconfitta contro l'Inter per 5-2 a San Siro: gli uomini di Gasperini ospiteranno il Pisa per...

Lazio-Pisa: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie AIeri la festa dell'addio di Pedro per smorzare un po' la tensione e l'amarezza del derby perso.

Pagina 2 | Dove vedere Lazio-Pisa in tv? Dazn o Sky, orarioI biancocelesti ospitano i toscani all'Olimpico: Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A, le probabili formazioni di Sarri e Hiljemark ... corrieredellosport.it

Lazio-Pisa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI biancocelesti di Sarri ospitano gli uomini di Hiljemark all'incontro valido per l'ultima giornata di campionato ... tuttosport.com

Pisa-Napoli: E il posto in Champions League è nostro reddit