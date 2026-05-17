Alle ore 12 alla Cetilar Arena si disputa la partita tra Pisa e Napoli, valida per la 37ª giornata di campionato. I due allenatori hanno annunciato le formazioni ufficiali: il tecnico del Pisa ha deciso di puntare su Stojilkovic, mentre quello del Napoli ha scelto Elmas. Entrambe le squadre si preparano ad affrontare l’incontro con le scelte fatte per le rispettive formazioni, senza ulteriori modifiche o novità rispetto alle convocazioni ufficiali.

Pisa e Napoli si affrontano alla Cetilar Arena per la 37ª giornata di Serie A. Hiljemark conferma Semper in porta e Calabresi, Caracciolo, Canestrelli in difesa. In mezzo Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, con Leris e Angori sulle fasce. In avanti il tandem Moreo-Stojilkovic. Conte, a secco di successi da due turni di fila, punta su Meret tra i pali, protetto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Lobotka e McTominay, saranno affiancati sulle linee laterali da Di Lorenzo e Spinazzola. Hojlund sarà il riferimento offensivo, supportato alle spalle da Elmas e Alisson Santos. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali: Hiljemark punta su Stojilkovic. Conte sceglie Elmas

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