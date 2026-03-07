Juventus-Pisa le formazioni ufficiali | Spalletti si affida a Yildiz Hiljemark punta su Durosinmi

Alle 20.45 all'Allianz Stadium si gioca Juventus-Pisa, partita valida per la 28ª giornata di campionato. Spalletti schiera Yildiz in campo, mentre Hiljemark punta su Durosinmi. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Alle 20.45 Juventus e Pisa scenderanno in campo all'Allianz Stadium. Spalletti schiera Perin tra i pali, con Kalulu, Bremer, Gatti e Cambiaso a difenderlo. In mediana ci sono Locatelli, che rientra dopo la squalifica, e Thuram. David unica punta, dietro di lui Conceiçao, McKennie e Yildiz. Hiljemark risponde con Nicolas tra i pali e la linea difensiva a tre composta da Calabresi, Caracciolo e Coppola. In mezzo al campo Marin, Aebischer e Hojholt, sulle fasce Leris e Angori. In avanti Moreo e Durosinmi. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

