Ieri si è svolta la cerimonia di addio a Pedro, con una festa organizzata per salutare il giocatore prima del derby perso. Oggi si torna a parlare della partita tra Lazio e Pisa, in programma sabato all’Olimpico. La sfida si può seguire in diretta tv e streaming, con probabili formazioni già annunciate. La classifica di Serie A si aggiornerà dopo il match.

Ieri la festa dell'addio di Pedro per smorzare un po' la tensione e l'amarezza del derby perso. Oggi, però, bisogna pensare al presente: sabato, all'Olimpico, la Lazio ospita il Pisa in quella che sarà l'ultima giornata di questa Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra di Sarri cercherà di prendersi i 3 punti, quantomeno per non chiudere ancora in più negativo questa stagione. I tifosi (in protesta) non ci saranno. E il Pisa di Hijlemark può approfittare della situazione in casa Lazio per prendersi una vittoria - effimera - che manca da mesi. Lo svedese si affiderà a Moreo, uno dei pochi a salvarsi in questa dolorosa annata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lazio-Pisa: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A

Sullo stesso argomento

Como-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (in tv e streaming) e classifica Serie AUn weekend che può rivelarsi decisivo per il cammino di Como e Roma che si sfidano al Sinigaglia nel big match della 29esima giornata con in palio un...

Milan-Torino: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie ADopo la grande chance sprecata contro la Lazio, il Milan si è nuovamente allontanato dall'Inter e adesso dista 8 punti dalla vetta.

Lazio-Pisa, dove vedere il match e come seguirloDove si può vedere la diretta della partita? Come seguirla? Tutte le risposte in vista del trentottesimo turno della Lazio di mister Sarri ... cittaceleste.it

Lazio-Pisa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI biancocelesti di Sarri ospitano gli uomini di Hiljemark all'incontro valido per l'ultima giornata di campionato ... tuttosport.com

Pisa-Napoli: E il posto in Champions League è nostro reddit