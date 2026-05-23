Lazio-Pisa | dove vederla tv e streaming probabili formazioni orario e classifica Serie A

Da ilmessaggero.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri si è svolta la cerimonia di addio a Pedro, con una festa organizzata per salutare il giocatore prima del derby perso. Oggi si torna a parlare della partita tra Lazio e Pisa, in programma sabato all’Olimpico. La sfida si può seguire in diretta tv e streaming, con probabili formazioni già annunciate. La classifica di Serie A si aggiornerà dopo il match.

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Ieri la festa dell'addio di Pedro per smorzare un po' la tensione e l'amarezza del derby perso. Oggi, però, bisogna pensare al presente: sabato, all'Olimpico, la Lazio ospita il Pisa in quella che sarà l'ultima giornata di questa Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma, la squadra di Sarri cercherà di prendersi i 3 punti, quantomeno per non chiudere ancora in più negativo questa stagione. I tifosi (in protesta) non ci saranno. E il Pisa di Hijlemark può approfittare della situazione in casa Lazio per prendersi una vittoria - effimera - che manca da mesi. Lo svedese si affiderà a Moreo, uno dei pochi a salvarsi in questa dolorosa annata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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