Roma-Pisa | formazioni ufficiali dove vederla in tv e streaming orario e classifica Serie A

La partita tra Roma e Pisa si avvicina, con le formazioni ufficiali già annunciate. La Roma cerca di risollevarsi dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter a San Siro, mentre il Pisa affronta la sfida con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La gara si svolgerà in orario serale e sarà visibile sia in diretta TV che in streaming. La classifica di Serie A si presenta ancora molto equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di migliorare la propria posizione.

La Roma deve provare a riscattarsi dopo la cocente sconfitta contro l'Inter per 5-2 a San Siro: gli uomini di Gasperini ospiteranno il Pisa per provare a guadagnare punti preziosi per una corsa Champions che si sta complicando. Se i giallorossi hanno ancora velleità europee, i nerazzurri non hanno ormai nulla da chiedere ad una classifica impietosa: i capitolini sono a quattro punti dalla Champions, mentre i ragazzi di Hiljemark sono ultimi con 18 punti a pari merito con il Verona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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