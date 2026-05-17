SS Lazio le pagelle del derby | Furlanetto è super Rovella troppo nervoso
Nel derby della Capitale, la squadra della Lazio è uscita sconfitta con il risultato di 2-0 contro la Roma. Durante la partita, il portiere ha avuto una prestazione notevole, mentre il centrocampista ha mostrato segni di nervosismo. La Curva Nord non ha partecipato alla tifoseria biancoceleste, lasciando l’Olimpico senza il tradizionale sostegno dei supporter. La partita si è svolta interamente sotto i riflettori per l’esito, senza altre situazioni di rilievo.
La Lazio ha perso per due a zero il derby della Capitale contro la Roma. Brutta prova dei biancocelesti nella stracittadina tutta a tinte giallorosse anche per il mancato tifo biancoceleste con la Curva Nord che ha disertato l’Olimpico. L’unica nota positivo, l’ottimo esordio di Furlanetto. Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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