Oscar Hiljemark ha stabilito un record negativo con il suo team, che ha concluso la partita all'ultimo posto in classifica. La squadra ha subito nove sconfitte consecutive, un record che rimarrà negli annali nerazzurri. La partita tra Lazio e Pisa si è conclusa con il punteggio di 2-1, confermando le difficoltà della formazione in questa stagione. Questo risultato sigla un nuovo capitolo di una serie di risultati deludenti per il club.

Il record è realtà. Mancava un solo tassello a Oscar Hiljemark per completare un 'en plein' di disastri così clamorosi da finire negli annali nerazzurri. E la serata conclusiva del campionato, al cospetto di una Lazio già in vacanza da settimane e impegnata esclusivamente a salutare Pedro, ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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