L’Atalanta prova a sfatare la maledizione Inter dopo nove sconfitte consecutive

L’Atalanta si prepara a sfidare l’Inter, capolista della Serie A, in una partita che potrebbe segnare il tentativo di interrompere una serie di nove sconfitte consecutive contro questa squadra. La gara si terrà domani pomeriggio a Bergamo, con i bergamaschi che cercano di mantenere la settima posizione in classifica, attualmente a 46 punti.

Bergamo, 13 marzo 2026 – La rincorsa alle posizioni europee per l’Atalanta, settima con 46 punti, ricomincia domani pomeriggio dalla breve ma difficile trasferta sul campo dell’Inter capolista. Dopo la brutta notte contro il Bayern la Dea vuole rifarsi provando a sfatare il tabù interista: nove sconfitte consecutive contro i nerazzurri milanesi, l’ultimo pareggio nel febbraio 2022. Addirittura l’ ultimo successo atalantino risalente al novembre 2018, un netto 4-1 quando sulla panchina interista sedeva Spalletti. All’andata, era il 28 dicembre, l’Inter si impose a Bergamo per 1-0 con rete nella ripresa di Lautaro su erroraccio in un passaggio arretrato di Djimsiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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