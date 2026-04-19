Hiljemark dopo Pisa Genoa | Mi assumo le responsabilità per le sconfitte ma il mio futuro ora conta poco! Ai tifosi dico questo

Dopo la recente sconfitta del Pisa, l’allenatore Oscar Hiljemark ha commentato la prestazione della squadra, affermando di assumersi le responsabilità per i risultati negativi. Ha aggiunto che in questo momento il suo futuro conta poco e si è rivolto ai tifosi con un messaggio diretto. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la partita disputata in casa, senza specificare le prossime mosse o eventuali cambi di allenatore.

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