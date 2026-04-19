Hiljemark dopo Pisa Genoa | Mi assumo le responsabilità per le sconfitte ma il mio futuro ora conta poco! Ai tifosi dico questo

Da calcionews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente sconfitta del Pisa, l’allenatore Oscar Hiljemark ha commentato la prestazione della squadra, affermando di assumersi le responsabilità per i risultati negativi. Ha aggiunto che in questo momento il suo futuro conta poco e si è rivolto ai tifosi con un messaggio diretto. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la partita disputata in casa, senza specificare le prossime mosse o eventuali cambi di allenatore.

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© Calcionews24.com - Hiljemark dopo Pisa Genoa: «Mi assumo le responsabilità per le sconfitte, ma il mio futuro ora conta poco! Ai tifosi dico questo»

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