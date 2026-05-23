Nella partita, la Lazio ha vinto 2-1 contro il Pisa. Dele-Bashiru e Pedro hanno segnato per la squadra biancoceleste, recuperando uno svantaggio iniziale. La gara si è giocata il 23 maggio 2026. La vittoria non ha evitato alla Lazio di restare fuori dall’Europa, mentre il Pisa, già retrocesso, ha concluso la stagione in Serie B. La partita si è disputata davanti a un pubblico ridotto, con le due squadre che si sono affrontate con determinazione fino al fischio finale.

Roma, 23 maggio 2026 - Quello al campionato è un saluto amaro sia per la Lazio, che rimane ancora una volta fuori dall' Europa, che per il Pisa, da settimane già matematicamente retrocesso in Serie B. C'è aria di addio anche per Sarri, dato da radio mercato in orbita Atalanta dopo la fumata nera per il ritorno di fiamma con il Napoli. In attesa di saperne di più in vista di quello che si prospetta un maxi valzer delle panchine, per lasciarsi bene e provare a fare pace con l' Olimpico serve una vittoria, ma al 23' a passare in vantaggio è la formazione di Hiljemark grazie a un colpo di testa di Moreo. Tra il 33' e il 35' la Lazio ribalta tutto prima con Dele-Bashiru e poi con Pedro, un altro al passo d'addio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Pisa 2-1, Dele-Bashiru e Pedro firmano la rimonta. Sarri al capolinea?

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Lazio Pisa (2-1) Gli Highlights | Serie A 2026 | SS Lazio vs pisa SC | lazio pisa

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