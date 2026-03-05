Nella partita tra Lazio e Atalanta, i giudizi individuali sono stati assegnati ai giocatori in base alle loro prestazioni. Dele-Bashiru ha ricevuto un voto di 7 per il suo contributo a tutto campo, mentre Kolasinac ha avuto un 5, colpevole sul gol subito. Buone prestazioni di Gila, Cataldi, Tavares e Dia per la Lazio, mentre Marusic ha deluso. Palladino si gode il risultato.

© Gazzetta.it - Lazio-Atalanta, le pagelle: Dele-Bashiru a tutto campo, 7. Kolasinac 5, infilzato sul gol

L'Atalanta rimonta due volte la Lazio, si decide tutto al ritorno a Bergamo #coppaitalia x.com