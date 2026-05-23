Lazio l’addio di Pedro e il bilancio di Sarri | fine di un’era

Notizia in breve

Pedro ha lasciato la squadra dopo aver disputato l’ultima partita stagionale, con i tifosi che hanno assistito a un saluto finale in campo. Nel frattempo, l’allenatore ha presentato un bilancio della stagione, sottolineando che la rosa attuale non è abbastanza competitiva per ambire ai vertici della classifica. Lo sciopero degli ultras ha impedito ai supporter di partecipare alla cerimonia di addio del giocatore.