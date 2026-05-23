Lazio l’addio di Pedro e il bilancio di Sarri | fine di un’era
Pedro ha lasciato la squadra dopo aver disputato l’ultima partita stagionale, con i tifosi che hanno assistito a un saluto finale in campo. Nel frattempo, l’allenatore ha presentato un bilancio della stagione, sottolineando che la rosa attuale non è abbastanza competitiva per ambire ai vertici della classifica. Lo sciopero degli ultras ha impedito ai supporter di partecipare alla cerimonia di addio del giocatore.
? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero degli ultras l'ultimo saluto di Pedro?. Perché Sarri ritiene la rosa insufficiente per puntare ai vertici?. Chi prenderà il posto di Sarri dopo l'accordo con l'Atalanta?. Quale sarà la prossima scelta professionale del brasiliano dopo il Pisa?.? In Breve Sarri cita l'assenza di otto o nove giocatori chiave per il bilancio stagionale.. Il tecnico analizza la medaglia d'argento ottenuta in Coppa Italia.. Gli ultras mantengono il boicottaggio delle partite casalinghe allo Stadio Olimpico.. Sarri valuta l'accordo per la guida tecnica dell'Atalanta la prossima stagione.. L’Olimpico di Roma si prepara ad accogliere alle ore 20:45 una serata carica di nostalgia, mentre Pedro affronta l’ultima sfida con la maglia della Lazio contro il Pisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Pedro saluta la Lazio: 'Vi porterò in eterno nel mio cuore'; Lazio, l'addio di Pedro: Con Pisa ultimo match, sicuro che presto festeggerete; Lazio, l’addio di Sarri dopo il derby perso: Non mi ascoltano,meglio andar via; Pedro ai saluti, tutta la Lazio (tranne Sarri) a cena prima dell'addio. I tifosi: Unico e immenso.
Lazio, gol di Pedro nel giorno dell'addio facebook
I cuori biancocelesti tornano a battere forte: il nome di Sérgio Conceiçao si fa strada nel mondo Lazio, sollevando speranze e nostalgie tra i tifosi. Dopo l'addio di Maurizio Sarri, il club capitolino è in pieno fermento alla ricerca dell'allenatore ideale per una nuo x.com
Pedro Rodríguez lascerà la SS Lazio al termine della stagione. reddit
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