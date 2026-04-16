Allenatori Serie A | Napoli e Lazio puntano lo stesso nome! Potrebbe tornare in Italia in caso di addio di Conte e Sarri a fine stagione

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Sérgio Conceição è tornato al centro delle discussioni nel calciomercato italiano, con il suo nome che circola tra i direttori sportivi di alcune squadre di Serie A. Napoli e Lazio, infatti, hanno entrambi manifestato interesse nel caso in cui i rispettivi allenatori attuali decidessero di lasciare le loro panchine a fine stagione. La possibile partenza di Conte e Sarri avrebbe così aperto la strada a questa scelta.

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