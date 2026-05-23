Questa mattina, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha accolto studenti del liceo biomedico del Manzoni per una visita guidata. Durante l’evento, gli studenti hanno potuto osservare vari reparti ospedalieri e conoscere i processi sanitari. L’iniziativa è stata organizzata per offrire un’esperienza diretta sul campo e approfondire le conoscenze pratiche degli studenti. La visita si è svolta in un clima di collaborazione tra strutture sanitarie e istituti scolastici.

Tempo di lettura: 3 minuti Stamattina, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha aperto le porte delle sale operatorie agli studenti dell’Indirizzo Biomedico del Liceo Alessandro Manzoni, per un viaggio formativo sul campo nella complessità e nel fascino della chirurgia attraverso le sue possibili declinazioni. Gli staff multidisciplinari di sala operatoria hanno illustrato ai ragazzi il percorso del paziente chirurgico: pre-ospedalizzazione, gestione anestesiologica, intervento, decorso post-operatorio, spaziando dalle metodiche della chirurgia tradizionale a quelle della chirurgia mininvasiva e tecnologicamente assistita, mostrando gli strumentari, i presìdi, le apparecchiature, offrendo a tutti gli allievi la possibilità di simulare interventi su modelli anatomici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Azienda Ospedaliera di Caserta apre le porte agli studenti del Biomedico del Liceo Manzoni

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