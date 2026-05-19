L' azienda brianzola che si amplia acquisce il grande gruppo farmaceutico e assume nuovi dipendenti
L'azienda brianzola, nota nel settore nutraceutico, annuncia un'espansione significativa. Fondata nel 1970, ha accumulato oltre 55 anni di esperienza nella produzione di integratori alimentari, prodotti dietetici, fitoterapici e dispositivi medici. Recentemente, ha acquisito un grande gruppo farmaceutico e ha annunciato l'assunzione di nuovi dipendenti per supportare la crescita. La società continua a sviluppare la propria presenza nel mercato nazionale e internazionale.
La Gricar Chemical si amplia. La nota azienda nutraceutica italiana con oltre 55 anni di esperienza nella formulazione e produzione di integratori alimentari, dietetici, fitoterapici e dispositivi medici nata nel 1970 si ingrandisce. Gricar annuncia l’acquisizione al 100% di Farmaceutical Group. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Così questa azienda brianzola ha raggiunto 2 miliardi di fatturato acquisendo la sua rivale tedescaFontana Gruppo ha acquisito la tedesca Kamax arrivando a 2 miliardi di fatturato: 42 stabilimenti, 9.000 dipendenti e leadership mondiale nei bulloni per Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes. money.it