L' azienda brianzola che si amplia acquisce il grande gruppo farmaceutico e assume nuovi dipendenti

L'azienda brianzola, nota nel settore nutraceutico, annuncia un'espansione significativa. Fondata nel 1970, ha accumulato oltre 55 anni di esperienza nella produzione di integratori alimentari, prodotti dietetici, fitoterapici e dispositivi medici. Recentemente, ha acquisito un grande gruppo farmaceutico e ha annunciato l'assunzione di nuovi dipendenti per supportare la crescita. La società continua a sviluppare la propria presenza nel mercato nazionale e internazionale.

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La Gricar Chemical si amplia. La nota azienda nutraceutica italiana con oltre 55 anni di esperienza nella formulazione e produzione di integratori alimentari, dietetici, fitoterapici e dispositivi medici nata nel 1970 si ingrandisce. Gricar annuncia l’acquisizione al 100% di Farmaceutical Group. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L'azienda brianzola che assume laureati e laureandi: come candidarsi Così questa azienda brianzola ha raggiunto 2 miliardi di fatturato acquisendo la sua rivale tedescaFontana Gruppo ha acquisito la tedesca Kamax arrivando a 2 miliardi di fatturato: 42 stabilimenti, 9.000 dipendenti e leadership mondiale nei bulloni per Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes. money.it