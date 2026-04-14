Nella mensa universitaria, i pasti vengono offerti con un focus sulla sostenibilità, grazie alla partecipazione di Erdis Marche alla Green Food Week 2026. L’iniziativa, organizzata da Foodinsider, si svolge in tutta Italia e mira a promuovere scelte alimentari più sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale della ristorazione collettiva. Per una settimana, gli studenti potranno scegliere piatti che seguono questi principi.

Per una settimana Erdis Marche partecipa alla Green Food Week 2026, l’iniziativa promossa da Foodinsider in tutta Italia per incentivare scelte alimentari sostenibili e ridurre l’impatto ambientale della ristorazione collettiva. Le mense di Erdis, tra cui quella di Urbino, aderiscono fino a venerdì per ribadire un posizionamento coerente rispetto alle sfide ambientali contemporanee e dare un contributo attivo alla diffusione di modelli alimentari più sostenibili. "Per tutti i giorni della Green Food Week – spiega la presidente Agnese Sacchi – proporremo almeno un primo e un secondo piatto green, biologico e a filiera corta, nel rispetto della stagionalità, senza stravolgere il nostro menù attuale, che fa perno sulla dieta mediterranea e sulla sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In mensa menù all’insegna del green. Più benessere per gli universitari

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MENÙ DEL GIORNO – sabato 11 aprile 2026 Mensa Universitaria – Via dei Mille 102, Sassari Il menù è indicativo e soggetto a variazioni. Allergeni consultabili al self-service. PRENOTAZIONE: Accedi a Servizio Prenotazione Mensa -> ersusas facebook