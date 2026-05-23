Lavoro Urso | Siamo su strada giusta qualità è priorità

Da iltempo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro del lavoro ha affermato che il Paese sta facendo progressi nel settore occupazionale. Ha sottolineato che i risultati ottenuti finora motivano a intensificare gli sforzi, puntando a ridurre il divario occupazionale rispetto ad altri Stati europei. Ha aggiunto che, nonostante le sfide, si è sulla strada corretta per migliorare la qualità del lavoro.

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Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - "I successi ci spingono a incrementare l'impegno, perché dobbiamo recuperare rispetto al divario occupazionale che ha caratterizzato il nostro Paese a fronte di altri paesi europei, dobbiamo recuperare, ma siamo sulla strada giusta. E la qualità dell'occupazione resta la nostra priorità. In questa prospettiva, il Governo sostiene l'innovazione tecnologica mantenendo sempre una visione antropocentrica. La nostra legge sull'intelligenza artificiale, la prima in sintonia con il regolamento europeo sull'Ia, e le recenti linee guida pubblicate dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sono state... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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