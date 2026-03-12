I dati sul lavoro in Italia mostrano un aumento dei lavoratori e una diminuzione della disoccupazione. Con il governo Meloni, i numeri positivi continuano a crescere, segnando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Le statistiche indicano che il paese sta registrando risultati concreti nel settore occupazionale, mantenendo un trend favorevole. La situazione attuale evidenzia un quadro di stabilità e crescita per il mercato del lavoro.

In Italia più lavoratori e meno disoccupazione. Con il governo Meloni l’Italia continua a sorridere sul tema dell’occupazione come non accadeva da anni. A conferma del cambio di tendenza ci sono gli ultimi dati diffusi dall’Istat: il tasso di occupazione registrato nella media 2025 è al 62,5%, il valore più alto dall’inizio delle serie storiche partite nel 2004. Contemporaneamente il tasso di disoccupazione nella media dell’anno è sceso al 6,1% attestandosi sui valori minimi già toccati nel 2007. Meloni: Nel 2025 185mila lavoratori in più. Tra i primi a intervenire dopo la diffusione dell’analisi trimestrale c’è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non nasconde sui social la sua soddisfazione: «L’ultima rilevazione ISTAT sul mercato del lavoro, diffusa con il report sul IV trimestre 2025, conferma segnali incoraggianti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I dati sul lavoro fanno sorridere l’Italia. Meloni: «Siamo sulla strada giusta»

Articoli correlati

Fabregas tiene i piedi per terra: «Quarto posto? Siamo sulla strada giusta ma per il momento non ci siamo»di Redazione JuventusNews24Fabregas così dopo Cagliari Como: la vittoria in trasferta lancia la squadra verso il quarto posto in classifica ma...

Frederic Vasseur ottimista sulla nuova Ferrari: “Siamo sulla strada giusta”Dopo le prime giornate di test ufficiali, in casa Ferrari il clima è di cauto ottimismo.

Una raccolta di contenuti su I dati sul lavoro fanno sorridere...

Temi più discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Dati Istat sul lavoro: la crescita di occupati e inattivi si associa al calo dei disoccupati; Disoccupazione giù, inattivi su: il paradosso del mercato del lavoro italiano; L’occupazione femminile cala per chi ha figli, resistono le laureate.

Meloni, i dati Istat sul lavoro confermano segnali incoraggiantiL'ultima rilevazione Istat sul mercato del lavoro, diffusa con il report sul IV trimestre 2025, conferma segnali incoraggianti. (ANSA) ... ansa.it

Lavoro, Congedo: Dati Istat confermano politiche economiche serie del governo Meloni: cresce numero occupatiMentre il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, un traguardo storico che ci sprona a fare ancora di più, i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. corrieresalentino.it

La stagione 9 della serie animata #RickAndMorty arriverà in Italia su HBO Max il 25 maggio, in contemporanea con gli Stati Uniti. Al link le prime foto ufficiali: - facebook.com facebook

L’Italia possiede tutte le condizioni naturali per costruire una vera indipendenza energetica x.com