lavoro tironi confermata nel cda di sviluppo lavoro italia

La nomina di Tironi nel consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia è stata ufficialmente approvata ieri. La decisione è passata attraverso la Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, composta dagli assessori regionali al Lavoro di tutta Italia, e successivamente è stata confermata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La scelta è stata ratificata ieri dalla Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, composta da tutti gli assessori regionali al Lavoro d’Italia, e poi in Conferenza Stato-Regioni. L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, è stata indicata all’unanimità dalle Regioni italiane come componente del Consiglio di amministrazione di “Sviluppo Lavoro Italia”, la società che eredita storia, esperienza e rete territoriale di Anpal Servizi, e che opera come punto di raccordo tra ministero del Lavoro, Regioni e Province Autonome ed è un ente strategico dedicato alla promozione e al coordinamento di iniziative finalizzate allo sviluppo occupazionale, alla formazione professionale e all’integrazione tra domanda e offerta di lavoro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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