L’assessore di Regione Lombardia all’Istruzione, Formazione e Lavoro è stata confermata all’unanimità dalle Regioni italiane come componente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia. La società, che ha tra le sue origini Anpal Servizi, si occupa di gestire attività legate al mondo del lavoro e della formazione. La nomina riguarda una posizione di rilievo all’interno dell’organo decisionale dell’azienda, che opera su tutto il territorio nazionale.

Simona Tironi, assessore di Regione Lombardia all’Istruzione, Formazione e Lavoro, è stata confermata all’unanimità dalle Regioni italiane come componente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia, la società che eredita storia, esperienza e rete territoriale di Anpal Servizi. La società opera come punto di raccordo tra ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome ed è un ente strategico dedicato alla promozione e al coordinamento di iniziative finalizzate allo sviluppo occupazionale, alla formazione professionale e all’integrazione tra domanda e offerta di lavoro. La presenza di Regione Lombardia nel cda consentirà di portare a livello nazionale le migliori esperienze sviluppate sul territorio lombardo, valorizzando modelli innovativi legati alle politiche attive del lavoro, alla formazione e all’occupazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lombardia confermata nel cda di Sviluppo Lavoro Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il tour “C'è Posto per Te” di Sviluppo Lavoro Italia a Latina: lavoro e opportunità per giovani e cittadini nel LazioLatina, 26 marzo 2026 – Si conclude oggi a Latina la campagna "C'è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero...

MIGRANTI/ UNICEF e SVILUPPO LAVORO ITALIA firmano Protocollo d’Intesa Siglato il protocollo d’intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e UNICEF per l’inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei...

Lombardia confermata del cda di Sviluppo Lavoro ItaliaL’assessore regionale Simona Tironi è stata indicata all’unanimità dalle Regioni italiane per restare consigliera della società erede di Anpal Servizi ... ilsole24ore.com

Lombardia confermata nel cda di Sviluppo Lavoro ItaliaL’assessore Simona Tironi riaffermata all’unanimità dalle Regioni come componente del consiglio di amministrazione della società che eredita storia, esperienza e rete territoriale di Anpal Servizi. lettera43.it